Священный месяц Рамадан наступает для мусульман

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Москва, 27 мая. Для мусульман всего мира на рассвете 27 мая наступает священный месяц Рамадан. На протяжении ближайших 30 дней приверженцы ислама должны вести аскетичный образ жизни. Им предстоит воздержание от алкоголя и приема пищи.

Каждый день Рамадана следует читать отрывки из Корана. Необходимо совершать благие дела. Например, оказывать помощь соседям и родственникам, — пишет ТАСС.

На Поклонной горе возле Мемориальной мечети в столице России будет открыт «Шатер Рамадана», — отмечает Газета.ru.