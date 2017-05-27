Теракт в Манчестере поссорил спецслужбы США и Великобритании

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Вашингтон, 26 мая. Теракт на стадионе «Манчестер-Арена» поссорил спецслужбы США и Великобритании.

Как пишет RT, проблемы с взаимопониманием спецслужб начались после утечки подробностей расследования кровавого теракта в прессу США.

В пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон берет на себя ответственность за утечки данных о ходе расследования британской полиции по теракту в Манчестере.

В Лондоне ранее признались, что поведение американских коллег вызвало у британцев злость. Соединенное Королевство в четверг приостановило обмен данными с американскими коллегами, которые относятся к теракту на стадионе. Это произошло после того, как издание The New York Times опубликовало фотографии деталей взрывного устройства, сработавшего в понедельник после концерта певицы Арианы Гранде.

Глава МВД Британии Эмбер Радд также отметила, что у британских властей вызвало сильное раздражение поведение американских спецслужб. «Мы ясно дали понять нашим друзьям, что таких утечек больше не будет», — добавила она.

Напомним, теракт произошел 22 мая вечером. Погибли 22 человека, 120 получили ранения.