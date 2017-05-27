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Весь мир
Трамп создаст центр реагирования на нападки из-за «связей с Россией»

Трамп создаст центр реагирования на нападки из-за «связей с Россией»

1:36  27 Мая 2017
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Трамп создаст центр реагирования на нападки из-за «связей с Россией»

Вашингтон, 27 мая. Президент США Дональд Трамп сформирует «оперативный центр», основной задачей которого станет реагирование на вопросы, возникающие в ходе расследования «связей Трампа с Россией».  Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США.

Агентство отмечает, что новый хозяин Белого дома стремится адаптироваться к новым условиям, при которых федеральные органы регулярно допускают «утечки» информации  в СМИ.

Ранее в Белом дома заявили о возможном усилении санкций против РФ. Об этом писала Газета.ru.

#дональдтрамп
Сергей Свазовский
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