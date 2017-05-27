Президент Египта считает, что террористы хотят расколоть общество

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Каир, 27 мая. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси считает, что террористы стремятся расколоть египетское общество. Об этом глава государства заявил в ходе своего обращения к народу в связи с терактом в Эль-Минье.

Фаттах ас-Сиси также считает, что террористы запрещенной в России организации «Исламское государство»* хотят продемонстрировать неспособность властей защитить фундаментальные права и свободы граждан.

Ранее Газета.ru сообщала о соболезнованиях Патриарха Кирилла народу Египта.

* Организация запрещена на территории РФ.