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Политика
Сирия: САА наносит авиаудары по ИГИЛ в Маскане в Алеппо

Сирия: САА наносит авиаудары по ИГИЛ в Маскане в Алеппо

1:22  27 Мая 2017
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Сирия: САА наносит авиаудары по ИГИЛ в Маскане в Алеппо

Дамаск, 26 мая. Сирийские войска наносят авиаудары по позициям запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*.

Об этом пишет в своем Twitter репортер в САР Иван Сидоренко. По данным журналиста, правительственная армия атакует боевиков ИГИЛ* в Маскане и в восточном Алеппо.

Ранее сообщалось, что командир САА погиб в бою с ИГИЛ на востоке провинции Алеппо. Командир Юсуф Абу Юсуф погиб во время столкновения с боевиками. Подробности гибели военнослужащего пока не сообщаются.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алия Садыкова
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