Сирия: часть американско-британских сил перебросили из Аль-Танфа в Иорданию

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Дамаск, 26 мая. Американско-британские военные силы отправили половину своей армии из сирийского города Аль-Танф в Иорданию. Об этом сообщает в своем Twitter репортер в САР Иван Сидоренко.

По его данным, половина солдат американской и британской армии была направлена в сторону Иордании. Как предположил журналист, вероятно, командование приняло такое решение, чтобы не пересекаться с российской армией.

#Syria A Syrian Reporter says American/British forces pulled half of their units from Al Tanf towards inside Jordan without knowing reason. pic.twitter.com/ydJcPEh8nh — Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) May 26, 2017

Ранее сообщалось, что США и Иордания продолжают накапливать силы около провинции Даръа. Сирийские разведывательные беспилотники обнаружили крупное механизированное формирование около иорданского города Мафрака. В колонне насчитывалось несколько сотен единиц боевой техники, включая танки М60 американского производства. Также сообщалось о присутствии на базе американских военнослужащих.