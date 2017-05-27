Сирия: часть американско-британских сил перебросили из Аль-Танфа в Иорданию
Дамаск, 26 мая. Американско-британские военные силы отправили половину своей армии из сирийского города Аль-Танф в Иорданию. Об этом сообщает в своем Twitter репортер в САР Иван Сидоренко.
По его данным, половина солдат американской и британской армии была направлена в сторону Иордании. Как предположил журналист, вероятно, командование приняло такое решение, чтобы не пересекаться с российской армией.
Ранее сообщалось, что США и Иордания продолжают накапливать силы около провинции Даръа. Сирийские разведывательные беспилотники обнаружили крупное механизированное формирование около иорданского города Мафрака. В колонне насчитывалось несколько сотен единиц боевой техники, включая танки М60 американского производства. Также сообщалось о присутствии на базе американских военнослужащих.