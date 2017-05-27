ООН считает крайне опасным положение жителей западного Мосула
ООН, 26 мая. Положение жителей западной части Мосула, не покинувших город, является крайне опасным. Такое мнение высказал заместитель генерального секретарь ООН по гуманитарным вопросам Стивена О`Брайен.
По его словам, поступающие из Мосула сведения вызывают большую обеспокоенность организации. О`Брайен отметил, что жители города, в том числе дети, находятся под постоянной угрозой, исходящей от террористов.
Западная часть Мосула по-прежнему контролируется силами запрещенной в России организации «Исламское государство»*. В ООН также отметили отсутствие доступа местных жителей к медицине и чистой воде.
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* Организация запрещена на территории РФ.