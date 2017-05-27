ООН считает крайне опасным положение жителей западного Мосула

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ООН, 26 мая. Положение жителей западной части Мосула, не покинувших город, является крайне опасным. Такое мнение высказал заместитель генерального секретарь ООН по гуманитарным вопросам Стивена О`Брайен.

По его словам, поступающие из Мосула сведения вызывают большую обеспокоенность организации. О`Брайен отметил, что жители города, в том числе дети, находятся под постоянной угрозой, исходящей от террористов.

Западная часть Мосула по-прежнему контролируется силами запрещенной в России организации «Исламское государство»*. В ООН также отметили отсутствие доступа местных жителей к медицине и чистой воде.

Ранее Газета.ru сообщала о шести авиаударах Египта по Ливии.

* Организация запрещена на территории РФ.