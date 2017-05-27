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Экономика
Сирия: Дамаск и Тегеран подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

Сирия: Дамаск и Тегеран подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

0:42  27 Мая 2017
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Сирия: Дамаск и Тегеран подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

Дамаск, 26 мая. Иран и Сирия подписали соглашение об экономическом сотрудничестве. Об этом сообщает Financial Tribune.

Сирийская делегация во главе с министром промышленности Сирии Ахмедом аль-Хаму в скором времени планирует посетить Тегеран, чтобы обсудить реализацию достигнутых договоренностей. Переговоры пойдут о поставке иранских товаров в Сирию.

Как признался министр экономики и внешней торговли САР Адиб Маяла, Сирия ежегодно экспортирует в Иран товаров стоимостью около $1 млн. Иранский экспорт в Сирию включает химикаты, электронные компоненты, фармацевтические препараты, автозапчасти, детское питание и водопроводные краны. 

На данный момент Тегеран  проявил интерес к оказанию помощи Сирии в восстановлении дорог, аэропортов, электростанций и портов. Иранские компании уже участвуют в ряде проектов по поставке электроэнергии на сумму $ 660 млн в Сирии. Иран стремится экспортировать электроэнергию в Сирии и создать крупнейшую сеть питания в мусульманском мире за счет подключения национальной сети Ирана, Ирака и Ливана.

Алия Садыкова
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