Патриарх Кирилл выразил соболезнования коптской церкви в связи с терактом в Египте

В Избранное

Скопировать

Москва, 27 мая. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования Патриарху Коптскому Тавадросу II в связи терактом в Египте, унесшем жизни 28 человек.

По словам, Кирилла, весть о гибели 28 христиан была встречена им с глубокой скорбью. Патриарх выразил глубокое соболезнование народу Египта.

Следует отметить, что большинство жертв теракта в Египте — дети.

Накануне президент США Дональд Трамп призвал найти и наказать всех, кто причастен к теракту в Египте.