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Общество
Патриарх Кирилл выразил соболезнования коптской церкви в связи с терактом в Египте

Патриарх Кирилл выразил соболезнования коптской церкви в связи с терактом в Египте

0:34  27 Мая 2017
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Патриарх Кирилл выразил соболезнования коптской церкви в связи с терактом в Египте

Москва, 27 мая. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования Патриарху Коптскому Тавадросу II в связи терактом в Египте, унесшем жизни 28 человек.

По словам, Кирилла, весть о гибели 28 христиан была встречена им с глубокой скорбью. Патриарх выразил глубокое соболезнование народу Египта.

Следует отметить, что большинство жертв теракта в Египте — дети.

Накануне президент США Дональд Трамп призвал найти и наказать всех, кто причастен к теракту в Египте.

#патриархкирилл
Сергей Свазовский
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