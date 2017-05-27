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Москва, 27 мая. Эксперты прокомментировали принятый накануне на Украине закон, официально запретивший использование георгиевской (гвардейской) ленты.

За нарушение этой нормы устанавливается административный штраф. Эксперты сходятся во мнении, что данный закон стал реакцией на события 9 мая, когда сотни тысяч украинцев, несмотря на запугивание властей, вышли на марш «Бессмертный полк», чтобы почтить память своих предков.

Не вызывает сомнений, что запрет георгиевской ленты служит дальнейшему расколу украинского общества. Большая часть украинцев не желает забывать о великом прошлом, и прославлять пособников фашистов, — пишет RT на русском.