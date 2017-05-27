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Технологии
Вакуумные поезда Hyperloop One могут запустить между Москвой и Петербургом

Вакуумные поезда Hyperloop One могут запустить между Москвой и Петербургом

0:15  27 Мая 2017
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Вакуумные поезда Hyperloop One могут запустить между Москвой и Петербургом

Москва, 26 мая. Компания Hyperloop One, занимающаяся технологией высокоскоростных перевозок, рассматривает маршрут Москва-Санкт-Петербург как один из возможных в России.

Как пишет РИА Новости, в 2017 году станут известны три проекта, которые будут реализованы Hyperloop One в мире. В их число может войти и российский маршрут.

Согласно данным компании, сверхскоростная транспортная система возможно будет построена на участке от Китая до российского порта Зарубино. Поезда Hyperloop могут также запустить между аэропортами в Москве. Как отметил генеральный директор компании Роб Ллойд, среди возможных изучается маршрут Москва — Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что Hyperloop One хочет развивать сотрудничество с российскими предприятиями. 

Алия Садыкова
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