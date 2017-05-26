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Технологии
BMW осенью представит обновленный электрокар i3

BMW осенью представит обновленный электрокар i3

23:58  26 Мая 2017
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BMW осенью представит обновленный электрокар i3

Москва, 26 мая. BMW представит на Франкфуртской автовыставке в сентябре 2017 года рестайлинговый вариант электрокара BMW i3.

Ожидается, что продажи автомобиля начнутся в начале 2018 года. Электрокар можно будет приобрести за сумму от 45 тысяч долларов. Сейчас прототип автомобиля проходит всевозможные дорожные тесты. Новый BMW i3 получит новые бампера и модернизированную оптику. Автомобиль оснастят силовым агрегатом, который при 250 Нм крутящего момента сможет выдавать 170 лошадиных сил.

Ранее компания BMW представила городской мотоцикл будущего. Концепт-байк был представлен на конкурсе Concorso d’Eleganza Villa d’Este, его выделяют электромотор и футуристичный дизайн со светодиодной оптикой. 

Алия Садыкова
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