Путин обсудил по телефону с Орбаном сотрудничество с Венгрией

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Москва, 26 мая. Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с лидером Словении Борутом Пахором и премьером Венгрии Виктором Орбаном. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин обсудил с премьер-министром Венгрии проекты в сфере энергетики, в том числе строительство двух новых энергоблоков на венгерской АЭС «Пакш». Стороны уделили особое внимание вопросам сооружения с участием государственной корпорации «Росатом» двух новых блоков на венгерской атомной электростанции. Также они коснулись газового вопроса. Путин и Орбан обменялись мнениями по реализации договоренностей, достигнутых во время визита Путина в Будапешт 2 февраля 2017 года.

С лидером Словении Путин обсудил развитие сотрудничества двух стран. Главы государств сошлись во мнении о необходимости совместной работы в торгово-экономической, энергетической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.