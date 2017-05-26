Рахимов возглавит «Амкар»

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Пермь, 26 мая. Основным кандидатом на пост главного тренера пермского футбольного клуба «Амкар» является Рашид Рахимов. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

«Крылья Советов» — практически решенный вопрос, руководство пермяков приступило к переговорам с 52-летним специалистом, на днях покинувшим «Терек». Стороны уже достигли принципиальной договоренности и в ближайшую неделю подпишут контракт.

Рахимов уже возглавлял «Амкар» в 2006-2007 годах, а также в 2009-2011 годах.