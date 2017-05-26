Косачев: Трамп начинает думать о власти вместо интересов США

В Избранное

Скопировать

Москва, 26 мая. Президент Соединенных Штатов Америки начинает думать о сохранении власти вместо соблюдения национальных интересов, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

По мнению Косачева, вместо интересов страны, подразумевающих широкое и прагматичное международное сотрудничество, новый лидер государства озабочен вопросами власти.

Ранее стало известно, что администрация США не планирует ослаблять санкции против России и, наоборот, намерено их ужесточить.

«Судя по всему, оголтелая атака на Трампа по «российскому досье» начинает давать результаты», — подчеркнул сенатор. Косачев добавил, что Трамп выбирает между перспективой импичмента и отказом от курса на взаимодействие с Россией по важным для США вопросам. При этом он предпочитает сотрудничеству и решению международных вопросов личные интересы – сохранение власти. Косачев выразил мнение, что от Трампа в будущем можно ожидать «новых и не менее резких разворотов в позициях».