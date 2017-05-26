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Весь мир
ИГ призвало к тотальной войне против Запада на Рамадан

ИГ призвало к тотальной войне против Запада на Рамадан

23:27  26 Мая 2017
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ИГ призвало к тотальной войне против Запада на Рамадан

Дамаск, 26 мая. Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»* призвала к полномасштабной войне против Запада в священный месяц Рамадан. Об этом сообщает The Telegraph.

Террористы призвали нападать на мирных жителей везде, где это возможно: на рынках, площадях, в домах и т. д. Член ИГИЛ* Мохаммед аль-Аднани пообещал своим сторонникам «большую награду ли смерть мучеников».

Ранее сообщалось об обнаружении пыточной ИГИЛ в Ираке.

* Организация запрещена на территории РФ.

Сергей Свазовский
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