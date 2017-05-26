Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Спорт
Стали известны имена самых высокооплачиваемых футболистов мира

Стали известны имена самых высокооплачиваемых футболистов мира

23:20  26 Мая 2017
101

Стали известны имена самых высокооплачиваемых футболистов мира

Москва, 26 мая. Нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду возглавил рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Как пишет издание, ежегодных доход спортсмена составляет $93 млн, из которых $58 млн 32-летний футболист получает в клубе. На втором месте в списке аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Он зарабатывает $80 млн в год, $50 млн — в клубе. Третье место досталось нападающему каталонского клуба Неймар ($37 млн, $15 — млн в клубе).

Также в десятку вошли Гарет Бэйл, Златан Ибрагимович, Уэйн Руни, Луис Суарес, Серхио Агуэро, Хамес Родригес и Поль Погба.

Алия Садыкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть