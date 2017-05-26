Стали известны имена самых высокооплачиваемых футболистов мира

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Москва, 26 мая. Нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду возглавил рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Как пишет издание, ежегодных доход спортсмена составляет $93 млн, из которых $58 млн 32-летний футболист получает в клубе. На втором месте в списке аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Он зарабатывает $80 млн в год, $50 млн — в клубе. Третье место досталось нападающему каталонского клуба Неймар ($37 млн, $15 — млн в клубе).

Также в десятку вошли Гарет Бэйл, Златан Ибрагимович, Уэйн Руни, Луис Суарес, Серхио Агуэро, Хамес Родригес и Поль Погба.