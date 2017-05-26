Высланные из Эстонии российские дипломаты покинут страну до конца мая

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Таллин, 26 мая. Генеральный консул России в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев покинут территорию Эстонии до конца мая. Об этом сообщил посол России в Эстонии Александр Петров.

«МИД Эстонии уведомил нас, что генконсул России в Нарве и его заместитель объявляются персонами нон грата и до конца месяца должны покинуть страну», — сказал Петров.

Он также добавил, что Дмитрий Казеннов и Андрей Сургаев являются кадровыми сотрудниками МИД РФ, которые за время своей работы в Нарве сделали большой вклад в развитие двусторонних отношений.

Ранее в МИД Эстонии заявили, что Казеннов и Сургаев будут выдворены из страны. При этом в ведомстве отказались назвать причины данного решения.