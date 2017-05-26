Британские ученые рассказали, почему люди воруют

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Лондон, 26 мая. Британские ученые рассказали, что заставляет людей воровать. Исследователи отметили, что чаще на преступление людей толкает не нищета. Они заметили, что богатые люди воруют чаще, чем бедные. При этом обеспеченные люди воруют больше, потому что чувствуют безнаказанность.

Как пишут британские СМИ, специалисты провели необычный эксперимент, целью которого стало найти природу воровства. Эксперты доказали, что тяга к воровству связана с процессами в головном мозге.

Как отметили ученые, человеческой природе свойственно думать сначала о себе. Так, он может украсть, не осознавая, чем это обернется для другого человека.

Исследователи также добавили, что чем сложнее наказание за воровство, тем меньше людей хотят посягать на чужое имущество.