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Политика
Трамп призвал покончить с резней христиан после теракта в Египте

Трамп призвал покончить с резней христиан после теракта в Египте

23:04  26 Мая 2017
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Трамп призвал покончить с резней христиан после теракта в Египте

Вашингтон, 26 мая. Президент США Дональд Трамп призвал покончить с «резней христиан» и покарать виновных в террористическом акте в Египте. В связи с этим хозяин Белого дома подготовил специальное заявление.

Трамп заявил, что теракт в Египте вызывает скорбь в сердцах всего цивилизованного мира. Американский лидер добавил, что все причастные к этому преступлению должны понести наказание.

Ранее президент России Владимир Путин выразил египетскому коллеге соболезнования в связи с терактом.

#дональдтрамп
Сергей Свазовский
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