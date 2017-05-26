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Новости Сирии
ВВС Египта нанесли удар по позициям террористов в Ливии

ВВС Египта нанесли удар по позициям террористов в Ливии

23:07  26 Мая 2017
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ВВС Египта нанесли удар по позициям террористов в Ливии

Каир, 26 мая. Авиация ВВС Египта нанесла шесть ударов по позициям террористов на территории Ливии в районе города Дерна. Об этом сообщает египетское интернет-издание Youm7.

По информации издания, авиаудары по позициям террористов были нанесены в восточной части Ливии.

Стоит отметить, что сегодня в египетской провинции Эль-Минья, близ монастыря Святого Самуила неизвестные боевики расстреляли автобус, перевозивший паломников. По предварительным данным, жертвами нападения боевиков стали 26 человек, еще 25 получили ранения.

#ливия #египет
Алексей Громов
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