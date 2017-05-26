NASA отправит к Солнцу уникальный зонд в 2018 году

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Вашингтон, 26 мая. NASA намерено летом 2018 года запустить космический исследовательский зонд, которому предстоит приблизиться к Солнцу на рекордно близкое расстояние.

Об этом сообщает пресс-служба национального космического ведомства США. Миссию назвали Solar Probe Plus (SPP).

Предварительно зонд стартует в период между 31 июля и 19 августа следующего года на ракете-носителе Delta IV–Heavy. Как рассказали ученые, аппарат приблизится к Солнцу на 6,2 миллиона километров. Зон «потрогает» Солнце. По данным исследователей, он будет в семь раз ближе к звезде, чем другой когда-либо отправлявшийся к Солнцу зонд.