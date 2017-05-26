Абэ и Макрон рассказали о важной роли РФ в международных отношениях

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Токио, 26 мая. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном обсудил сотрудничество государств с Россией.

Об этом рассказал официальный представитель МИД Японии Норио Маруяма. По данным внешнеполитического ведомства, политики отметили важность диалога с Москвой для решения международных вопросов

Абэ и Макрон коснулись вопроса Северной Кореи. Стороны также обсудили сотрудничество с Москвой в связи с предстоящим визитом президента РФ Владимира Путина во Францию. Лидеры согласились с тем, что диалог с Москвой важен для решения самых актуальных мировых вопросов.