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Общество
Режим КТО снят в дагестанском селе

Режим КТО снят в дагестанском селе

22:50  26 Мая 2017
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Режим КТО снят в дагестанском селе

Махачкала, 26 мая. Режим контртеррористической операции (КТО) снят в селе Орота в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что решение о прекращении КТО в селе Орота было принято в 21.00 по московскому времени. Представитель Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане не уточнил, каковы результаты проведенных правоохранителями мероприятий.

31 января сообщалось о введении режима КТО сразу в двух селах Дагестана.

Сергей Свазовский
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