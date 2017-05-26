В Манчестере задержан одиннадцатый подозреваемый в организации теракта

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Лондон, 26 мая. Полиция Великобритании задержала одиннадцатого подозреваемого в организации теракта в Манчестере. Об этом пишет Reuters.

44-летний мужчина был арестован в городе в рамках расследования взрыва на стадионе «Манчестер-Арена». Ранее двое из одиннадцати подозреваемых были освобождены без предъявления обвинений, а девять человек остались под стражей для допроса.

Напомним, взрыв прогремел 22 мая вечером. В результате теракта, совершенного смертником запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ*, погибли 22 человека.

* Организация запрещена на территории РФ.