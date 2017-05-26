Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
В Манчестере задержан одиннадцатый подозреваемый в организации теракта

В Манчестере задержан одиннадцатый подозреваемый в организации теракта

22:38  26 Мая 2017
65

В Манчестере задержан одиннадцатый подозреваемый в организации теракта

Лондон, 26 мая. Полиция Великобритании задержала одиннадцатого подозреваемого в организации теракта в Манчестере. Об этом пишет Reuters.

44-летний мужчина был арестован в городе в рамках расследования взрыва на стадионе «Манчестер-Арена». Ранее двое из одиннадцати подозреваемых были освобождены без предъявления обвинений, а девять человек остались под стражей для допроса.

Напомним, взрыв прогремел 22 мая вечером. В результате теракта, совершенного смертником запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ*, погибли 22 человека. 

* Организация запрещена на территории РФ.

Алия Садыкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть