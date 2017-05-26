Порошенко после запрета «ВКонтакте» стал жаловаться на «щупальца Кремля»

В Избранное

Скопировать

Киев, 26 мая. Президент Украины Петр Порошенко написал письмо лидерам стран G7, в котором объяснил свое решение о запрете российских соцсетей. Текст письма опубликовало издание Politico.

Решение о запрете российских соцсетей Порошенко объяснил «гибридной войной». По его словам, российские «гибридные нападения» происходят главным образом в киберпространстве, а «щупальца Кремля тянутся к горлам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников».

«Те, кому хватает храбрости обрезать эти щупальца, снова попадают под атаку. Когда мы приостановили доступ к управляемым Россией соцсетям, Москва ответила массированной и скоординированной кибератакой», — заявил Порошенко.

Кроме того, Порошенко назвал российские соцсети «агентами Кремля», которые якобы ведут информационную войну против Запада.