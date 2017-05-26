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Происшествия
На востоке Ливана прогремел взрыв у блокпоста на границе с Сирией

На востоке Ливана прогремел взрыв у блокпоста на границе с Сирией

22:27  26 Мая 2017
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На востоке Ливана прогремел взрыв у блокпоста на границе с Сирией

Бейрут, 26 мая. Взрыв прогремел на севере-востоке Ливана, в окрестностях города Арсаль (близ границы с Сирией). Бомба была заложена у блокпоста. Об этом сообщает Reuters.

По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие боевик из запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*.

Пострадали несколько военных. Подробная информация об инциденте уточняется. 

* Организация запрещена на территории РФ.

Алия Садыкова
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