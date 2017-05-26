На востоке Ливана прогремел взрыв у блокпоста на границе с Сирией
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Бейрут, 26 мая. Взрыв прогремел на севере-востоке Ливана, в окрестностях города Арсаль (близ границы с Сирией). Бомба была заложена у блокпоста. Об этом сообщает Reuters.
По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие боевик из запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*.
Пострадали несколько военных. Подробная информация об инциденте уточняется.
* Организация запрещена на территории РФ.
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