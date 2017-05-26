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Общество
Фитнес-модель показала, как съесть 12 пончиков и не потолстеть

Фитнес-модель показала, как съесть 12 пончиков и не потолстеть

22:33  26 Мая 2017
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Фитнес-модель показала, как съесть 12 пончиков и не потолстеть

Лондон, 26 мая. Британская фитнес-модель Леа Шаткивер приняла участие в так называемом «Криспи крим челлендже». Она проглотила 12 пончиков за 72 секунды, сняв действо на видео.

Девушка заметила, что вызов дался ей не просто. Шаткивер утверждает, что дважды была на грани расставания с жизнью. Тем не менее, пресс модели остался в идеальном состоянии. Британка призналась, что блюсти завидную фигуру ей помогают регулярные занятия спортом и разумный рацион.

Накануне сообщалось о «самом страшном коте», покорившем Интернет.

#леа шаткивер
Сергей Свазовский
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