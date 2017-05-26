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Весь мир
Площадь Республики в Париже оцепили из-за угрозы взрыва

Площадь Республики в Париже оцепили из-за угрозы взрыва

22:23  26 Мая 2017
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Площадь Республики в Париже оцепили из-за угрозы взрыва

Париж, 26 мая. Площадь Республики в Париже оцеплена полицейскими из-за угрозы террористического акта. Об этом сообщает ТАСС.

Очевидцы отмечают, что причиной таких действий стал подозрительный автомобиль. Правоохранители полагают, что он может быть заминирован. Уточняется, что речь идет об автомобиле Citroen зеленого цвета. На месте инцидента уже работают саперы.

Ранее сообщалось о вероятном следе ИГИЛ* (организация запрещена в РФ) в теракте в Париже.

* Организация запрещена на территории РФ.

Сергей Свазовский
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