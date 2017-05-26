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Общество
В Каннах полиция арестовала группу купальщиц в буркини

В Каннах полиция арестовала группу купальщиц в буркини

22:18  26 Мая 2017
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В Каннах полиция арестовала группу купальщиц в буркини

Париж, 26 мая. В Каннах полиция арестовала нескольких участниц заплыва в буркини, мусульманских купальниках, скрывающих все тело.

Коллективная акция мусульманок проходила на одном из центральных пляжей города, прямо напротив отеля «Мартинез», где в настоящее время проживают участники Каннского кинофестиваля. Сотрудники полиции задержали женщин и доставили их в комиссариат.

Стоит напомнить, что в 2016 году был введен запрет на использование буркини во всех департаментах Франции. Позднее Конституционный совет Франции признал запрет не соответствующим основному закону страны.

#франция #полиция #буркини
Алексей Громов
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