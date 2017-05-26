Для Порошенко перевели на украинский знаменитую песню Утесова «Ах, Одесса»

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Киев, 26 мая. Президента Украины Петра Порошенко в Одессе встретили песней «Ах, Одесса» Николая Утесова, переведенной на украинский язык. Текст песни опубликовал на своей странице в Facebook Николай Скорик.

Ранее, после отъезда главы государства в Одессе сняли желтые и голубые шарики, закрывающие Стену Героев СССР. В ходе подготовки к визиту Порошенко на центральных улицах города ограничили движение. Также организаторы обнесли территорию забором, чтобы украинский лидер мог принять участие в церемонии открытия Стамбульского парка.

Напомним, ранее вандалы под Одессой уничтожили аллею берез, высаженную в память о трагедии 2 мая.