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Весь мир
ВВС Ирака сбросили на Мосул листовки с призывом покинуть центр города

ВВС Ирака сбросили на Мосул листовки с призывом покинуть центр города

22:00  26 Мая 2017
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ВВС Ирака сбросили на Мосул листовки с призывом покинуть центр города

Багдад, 26 мая. ВВС Ирака сбросили листовки с призывом к жителям города Мосул как можно скорее покинуть центральную часть города, которая остается под контролем запрещенной в России организации «Исламское государство»*. Об этом сообщает Reuters.

Вооруженные силы Ирака ожидают, что жители Мосула покинут центр города через специально созданные для этого безопасные коридоры. Вскоре в этом районе начнется наступательная операция,  — отмечает Reuters.

Ранее сообщалось о гибели одного из командиров САА  в бою с ИГИЛ*.

* Организация запрещена на территории РФ.

Сергей Свазовский
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