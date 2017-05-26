ВВС Ирака сбросили на Мосул листовки с призывом покинуть центр города

В Избранное

Скопировать

Багдад, 26 мая. ВВС Ирака сбросили листовки с призывом к жителям города Мосул как можно скорее покинуть центральную часть города, которая остается под контролем запрещенной в России организации «Исламское государство»*. Об этом сообщает Reuters.

Вооруженные силы Ирака ожидают, что жители Мосула покинут центр города через специально созданные для этого безопасные коридоры. Вскоре в этом районе начнется наступательная операция, — отмечает Reuters.

Ранее сообщалось о гибели одного из командиров САА в бою с ИГИЛ*.

* Организация запрещена на территории РФ.