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Новости Сирии
ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов у границ Иордании

ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов у границ Иордании

22:03  26 Мая 2017
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ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов у границ Иордании

Москва, 26 мая. В Сети появилась видеозапись удара российских боевых вертолетов по позициям террористов на сирийско-иорданской границе. Соответствующий ролик разместил пользователь «Вестник Дамаска» в Twitter.

Боевые действия с участием российских вертолетов  Ми-24П, Ми-35М, а также Ми-8АМТШ происходили в районе населенного пункта Аль-Танф. Боевые машины нанесли удары по позициям террористов, используя неуправляемые реактивные снаряды.

Ранее представители Военно-научного комитета ВС РФ сообщили, что российские ученые приняли участие в испытаниях новых систем вооружения и военной техники в Сирии. 

#сирия #вкс рф
Алексей Громов
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