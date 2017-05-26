ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов у границ Иордании

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Москва, 26 мая. В Сети появилась видеозапись удара российских боевых вертолетов по позициям террористов на сирийско-иорданской границе. Соответствующий ролик разместил пользователь «Вестник Дамаска» в Twitter.

Боевые действия с участием российских вертолетов Ми-24П, Ми-35М, а также Ми-8АМТШ происходили в районе населенного пункта Аль-Танф. Боевые машины нанесли удары по позициям террористов, используя неуправляемые реактивные снаряды.

Работа вертолетов Ми-35 ВКС РФ по позициям боевиков ССА в районе Аль-Танф на границе с Иорданией pic.twitter.com/SMTwjUKMqn — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) 25 мая 2017 г.

Ранее представители Военно-научного комитета ВС РФ сообщили, что российские ученые приняли участие в испытаниях новых систем вооружения и военной техники в Сирии.