В Избранное

Скопировать

Сирия, 26 мая. САА ведет бои с вооруженной оппозицией и ИГ* на юге Дамаска. ССА** начала контрнаступление на позиции сирийской армии в провинции Эс-Сувейда недалеко от дамбы Зулуф. ИГ теряет позиции на западе иракской провинции Ниневия, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): вела бои с террористами ИГ в районе Аль-Хажар Аль-Асвад и с боевиками оппозиции у лагеря Аль-Ярмук на юге Дамаска; нанесла ракетный удар по позициям радикалов на юго-востоке провинции Дамаск; ведет артобстрел укрепрайонов исламистов вблизи населенного пункта Кабани в северной части Латакии; обстреляла позиции боевиков в районе города Аль-Карк на востоке Даръа; нанесла несколько авиаударов по опорным пунктам боевиков вблизи населенного пункта Аль-Хадира на востоке Хамы.

Сирийская свободная армия (ССА): начала контрнаступление на позиции сирийской армии в провинции Эс-Сувейда недалеко от дамбы Зулуф.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло пять деревень в провинции Ниневия в Ираке.

Курды: ведут бои с террористами ИГ в районе населенного пункта Хунейда к западу от Ракки.

Провинция Дамаск

Продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками на шоссе Филастин в районе палестинского лагеря для беженцев Аль-Ярмук, передает оппозиционный портал SRV News. Кроме того сообщается о боях между САА и террористами «Исламского государства»* в районе Аль-Хажар Аль-Асвад. Данные о потерях сторон в настоящий момент формируются.

Напомним, на юге Дамаска базируются террористы «Исламского государства», а также отряды вооруженной оппозиции, которые время от времени ведут бои между собой, в результате чего зачастую страдает местное население.

Оппозиционный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq) сообщает, что правительственные войска нанесли ракетный удар по опорным пунктам боевиков, ведя обстрел из района плотины Зулуф и высоты Аль-Сафа в юго-восточной части региона. Никакой информации о нанесенном боевикам уроне пока не поступало.

Провинция Латакия

Новостной портал Damascus Now опубликовал информацию, согласно которой правительственные войска провели артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков вблизи населенного пункта Кабани в северной части провинции.

В целом регион наравне с провинцией Тартус остается одной из самых мирных частей Сирии, локальные стычки отмечаются только на севере Латакии на линии соприкосновения с отрядами вооруженной оппозиции. Напомним, большинство жителей провинции являются алавитами, которые в основном поддерживают правительственную армию и режим Башара Асада.

Провинция Даръа

Сирийская арабская армия обстреляла позиции боевиков в районе населенного пункта Аль-Карк на востоке провинции Даръа из артиллерийских орудий. Об этом сообщает военный источник в Twitter (GenevaUpdates). Правительственные войска ведут атаки в восточной части региона, рассчитывая выйти на запад соседней провинции Эс-Сувейда, а также перерезать ключевые пути снабжения радикалов.

Основные военные действия в данный момент разворачиваются вокруг административного центра провинции, боевики уже контролируют половину территорий города Даръа. Две трети всей провинции также находятся в оккупации вооруженной оппозиции, прежде всего – в руках отрядов «свободной армии» и «Тахрир аш-Шам».

Провинция Ракка

Продолжаются столкновения между боевиками «Исламского государства» и силами Сирийской демократической армии (SDF)**** в районе населенного пункта Хунейда к западу от Ракки, сообщает информационное агентство Damascus Now. SDF действует в регионе при поддержке отрядов YPG и коалиционной авиации. Ожесточенные бои за контроль над этим поселением разворачиваются уже несколько суток подряд. Ранее курдам удалось занять близлежащий поселок Кудайран, находящийся на другом берегу Евфрата.

После захвата стратегически значимого города Ат-Табка бойцы SDF и YPG выдвинуть в наступление на Ракку, главный оплот террористического формирования, с западного направления. Параллельно отряды курдов атакуют позиции ИГИЛ в северных и восточных предместьях столицы провинции. Таким образом, демократическая армия охватила город с трех сторон и продолжает приближаться к нему.

Провинция Хама

Вновь от оппозиционных источников поступают сообщения о том, что сирийская армия нанесла ракетный удар по позициям боевиков вблизи города Аль-Латамина на севере провинции Хама. Официально данные сведения подтверждены не были. Территория на сервере Хамы входит в одну из зон деэскалации в Сирии, утвержденных меморандумом 4 мая 2017. Несмотря на это отряды вооруженной оппозиции регулярно проводят провокационные обстрелы укрепрайонов сирийской армии, в результате чего САА приходится открывать ответный огонь по радикалам.

Тем временем сирийская армия доставляет гуманитарную помощь в пострадавшие от обстрелов вооруженной оппозиции районы. Так, продовольствие и медикаменты были доставлены в населенный пункт Аль-Мадик к северо-западу от Хамы.

ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков вблизи населенного пункта Аль-Хадира, тем самым поддержав наступление армии САР на востоке провинции, сообщает информационный портал Masar Press.

Провинция Эс-Сувейда

На северо-востоке региона, как сообщает военный источник в Twitter (sayed_ridha), боевики «свободной армии», поддерживаемые Соединенными Штатами, начали контрнаступление на позиции сирийской армии недалеко от дамбы Зулуф на границе с соседней провинцией Дамаск. В настоящий момент в этом районе идут ожесточенные бои. Сведений о ходе столкновений и возможных потерях сторон пока не поступало.

Напомним, ранее правительственным войскам в кратчайшие сроки удалось освободить обширные территории вдоль сирийско-иорданской границы. В ходе операции на этом направлении армия САР намеревается полностью запечатать южную границу республики, тем самым обезопасив страну от возможной военной интервенции США, войска которых располагаются на территории Иордании.

Ирак

В западной части провинции Ниневия, где сконцентрированы значительные военные резервы ИГ, иракским вооруженным силам удалось зачистить от террористов «Исламского государства» пять деревень за последние 24 часа. Были освобождены населенные пункты Талль-Гиза, Хатимия, Кабосия, Северная Кабиза и Южная Кабиза, сообщает информагентство Al Masdar News.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)