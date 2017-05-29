МИД РФ призвал мир к сдержанности после ракетного пуска КНДР

В Избранное

Скопировать

Москва, 29 мая. МИД России осуждает новые ракетные пуски Северной Кореи и призывает мировое сообщество проявить сдержанность на фоне действий КНДР. Об этом сообщил первый замглавы внешнеполитического ведомства Владимир Титов.

«Естественно, мы осуждаем, озабоченны развитием событий. Но одновременно мы и наших партнеров, с которыми мы работаем над этой темой, призываем к проявлению сдержанности», — пояснил он журналистам.

Напомним, запущенная КНДР ракета упала в пределах исключительной экономической зоны Японии. Японская сторона назвала действия Северной Кореи недопустимыми и выразила намерение тесно сотрудничать с США для выработки контрмер в отношении Пхеньяна.