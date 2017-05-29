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Политика
МИД РФ призвал мир к сдержанности после ракетного пуска КНДР

МИД РФ призвал мир к сдержанности после ракетного пуска КНДР

10:30  29 Мая 2017
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МИД РФ призвал мир к сдержанности после ракетного пуска КНДР

Москва, 29 мая. МИД России осуждает новые ракетные пуски Северной Кореи и призывает мировое сообщество проявить сдержанность на фоне действий КНДР. Об этом сообщил первый замглавы внешнеполитического ведомства Владимир Титов.

«Естественно, мы осуждаем, озабоченны развитием событий. Но одновременно мы и наших партнеров, с которыми мы работаем над этой темой, призываем к проявлению сдержанности», — пояснил он журналистам.

МИД РФ призвал мир к сдержанности после ракетного пуска КНДР

Напомним, запущенная КНДР ракета упала в пределах исключительной экономической зоны Японии. Японская сторона назвала действия Северной Кореи недопустимыми и  выразила намерение тесно сотрудничать с США для выработки контрмер в отношении Пхеньяна.

Алексей Громов
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