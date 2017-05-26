В Москве неизвестный обстрелял автомобиль на Киевском шоссе

В Избранное

Скопировать

Москва, 26 мая. В Москве неизвестный мужчина без причины обстрелял автомобиль, за рулем которого находилась молодая девушка, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

Инцидент произошел 22 мая, на 35-м километре Киевского шоссе. По словам потерпевшей, неизвестный на иномарке начал без причины стрелять по ее автомобилю Porsche, в результате чего машина получила повреждения.

В настоящее время правоохранители проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, которые направлены розыск и задержание подозреваемого.