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Происшествия
В Москве неизвестный обстрелял автомобиль на Киевском шоссе

В Москве неизвестный обстрелял автомобиль на Киевском шоссе

21:42  26 Мая 2017
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В Москве неизвестный обстрелял автомобиль на Киевском шоссе

Москва, 26 мая. В Москве неизвестный мужчина без причины обстрелял автомобиль, за рулем которого находилась молодая девушка, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

Инцидент произошел 22 мая, на 35-м километре Киевского шоссе. По словам потерпевшей, неизвестный на иномарке начал без причины стрелять по ее автомобилю Porsche, в результате чего машина получила повреждения.

В настоящее время правоохранители проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, которые направлены розыск и задержание подозреваемого.

#москва #стрельба
Алексей Громов
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