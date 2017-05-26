Ариана Гранде устроит благотворительный концерт в Манчестере

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Лос-Анджелес, 26 мая. Известная американская поп-певица Ариана Гранде собирается устроить благотворительный концерт в британском Манчестере, где 22 мая произошел теракт.

«Я вернусь в невероятно храбрый город Манчестер, чтобы провести время с моими фанатами и устроить благотворительный концерт для сбора средств семьям пострадавших. Мы расскажем вам остальные детали, когда все будет утверждено», — пишет певица в Instagram.

Напомним, что 22 мая во время концерта Гранде в Манчестере прогремел взрыв. В результате теракта погибли 22 человека, среди которых были дети.