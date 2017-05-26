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Самый страшный кот стал звездой Интернета

Самый страшный кот стал звездой Интернета

21:43  26 Мая 2017
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Самый страшный кот стал звездой Интернет

Москва, 26 мая. Кот по кличке Кайро породы сфинкс покорил сеть Интернет своим грозным видом. Его уже успели окрестить «самым страшным» и «самым уродливым» представителем семейства.

В социальной сети Instagram многие пользователи предположили, что Кайро «всех ненавидит». Хозяйка кота также отмечает его суровый нрав. Сфинкс мяукает, как будто «велоцираптор рычит».

Впрочем, у Кайро нашлось и немало фанатов, похваливших зверя за «милую мордочку». Кто-то убежден в высоком интеллекте Кайро. 

Умнее любой собаки!, - предположил пользователь под ником Ardzhuna.

Ранее в Петербурге чудом удалось спасти кошке зрение.

Сергей Свазовский
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