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Происшествия
Беспилотник едва не спровоцировал крупную авиакатастрофу под Цюрихом

Беспилотник едва не спровоцировал крупную авиакатастрофу под Цюрихом

21:34  26 Мая 2017
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Беспилотник едва не спровоцировал крупную авиакатастрофу под Цюрихом

Цюрих, 26 мая. Пассажирский самолет Airbus A330 швейцарской авиакомпании Swiss едва не столкнулся с беспилотным летательным аппаратом, когда возвращался из Танзании.  Инцидент произошел в пятницу в  20 км к юго-востоку от аэропорта Цюриха.

По счастливой случайности столкновения удалось избежать. Швейцарская служба транспортной безопасности в настоящий момент проводит проверку в целях выяснения всех обстоятельств данного происшествия. Специалисты ведомства потребовали улучшить работу по обнаружению дронов и других летательных аппаратов в воздухе, пишет «Свободная пресса».

Геннадий Плющев
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