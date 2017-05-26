Беспилотник едва не спровоцировал крупную авиакатастрофу под Цюрихом

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Цюрих, 26 мая. Пассажирский самолет Airbus A330 швейцарской авиакомпании Swiss едва не столкнулся с беспилотным летательным аппаратом, когда возвращался из Танзании. Инцидент произошел в пятницу в 20 км к юго-востоку от аэропорта Цюриха.

По счастливой случайности столкновения удалось избежать. Швейцарская служба транспортной безопасности в настоящий момент проводит проверку в целях выяснения всех обстоятельств данного происшествия. Специалисты ведомства потребовали улучшить работу по обнаружению дронов и других летательных аппаратов в воздухе, пишет «Свободная пресса».