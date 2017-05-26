Сирия: США проверяют сведения о 100 погибших при ударе коалиции в Дейр эз-Зоре

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Вашингтон, 26 мая. Возглавляемая США международная коалиция оценивает результаты авиаударов в Сирии, в результате которых могли погибнуть мирные жители. Об этом заявил официальный представитель Центрального командования ВС США Джош Джакс.

«Коалиционные силы нанесли удары 25 и 26 мая около города Маядин (на востоке Сирии). Мы все еще оцениваем результаты этих авиаударов», — сказал он ТАСС.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» сообщил о 100 мирных жителях Дейр эз-Зора, ставших жертвами авиаудара коалиции. По данным правозащитников, среди погибших были 42 ребенка.

Также в СМИ уточнялось, что американская авиация атаковала многолюдный рынок и четырехэтажное жилой здание, в результате чего дом был полностью разрушен.