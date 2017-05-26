Девочка из Канады, которую затянул под воду морской лев, может лишиться пальцев

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Москва, 26 мая. Видео о том, как морской лев схватил девочку за платье и утащил в воду, мгновенно стало вирусным в Интернете. Как выяснилось, животное заразило школьницу инфекцией, из-за которой та может лишиться пальцев руки.

Как сообщает Mashable, маленькая жительница Канады получила поверхностную рану, которая может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Микоплазменные бактерии, которые живут во рту морских млекопитающих, являются основной причиной инфекций. По данным издания, если затянуть с лечением, это может привести к потере пальцев или конечностей.

Отмечается, что члены команды по уходу за животными в случае укуса тюленем или морским львом немедленно начинают лечение антибиотиками.

Напомним, на популярном в Сети видео запечатлено, как туристы снимают морского льва, подплывшего к берегу в бухте Стевенсон (Канада). В какой-то момент девочка присела на скамью. Внезапно морской лев выпрыгнул из воды, схватил ее платье и потащил в воду. Мужчина быстро прыгнул в воду и спас девочку.



