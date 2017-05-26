Слуцкий рассказал, чем чревата высылка российских дипломатов из Эстонии

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Москва, 26 мая. Высылка российских дипломатов из Эстонии осложнит и без того напряженные отношения между двумя странами. Об этом в пятницу заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Это очередной недружественный шаг со стороны эстонских властей, который, как и было заявлено, не останется без ответа со стороны России», — отметил он.

Депутат выразил уверенность, что данный шаг эстонский властей будет иметь отрицательные последствия не только в дипломатической плоскости, но и в других сферах двухстороннего взаимодействия.