Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Слуцкий рассказал, чем чревата высылка российских дипломатов из Эстонии

Слуцкий рассказал, чем чревата высылка российских дипломатов из Эстонии

21:22  26 Мая 2017
372

Слуцкий рассказал, чем чревата высылка российских дипломатов из Эстонии

Москва, 26 мая. Высылка российских дипломатов из Эстонии осложнит и без того напряженные отношения между двумя странами. Об этом в пятницу заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Это очередной недружественный шаг со стороны эстонских властей, который, как и было заявлено, не останется без ответа со стороны России», — отметил он.

Депутат выразил уверенность, что данный шаг эстонский властей будет иметь отрицательные последствия не только в дипломатической плоскости, но и в других сферах двухстороннего взаимодействия.

#слуцкий
Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть