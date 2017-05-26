В Латвии требуют наказать депутата, оскорбившего русскоязычное население

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Рига, 26 мая. Депутат от Национального блока Латвии Эдвин Шноре назвал русскоязычное население страны «вшами». Эдвин Шноре 19 мая опубликовал в печатной версии издания NA avīzе авторскую колонку, в которой заявил о необходимости бороться с «русской средой» в Латвии.

Латвийские правозащитники обратились в генеральную прокуратуру с требованием привлечь Шноре к ответственности, отметив, что высказывания депутата подпадает под статью о разжигании национальной, этнической и расовой розни.

«По нашему убеждению, Эдвин Шноре должен быть лишен депутатской неприкосновенности и наказан в уголовном порядке за разжигание национальной вражды», — рассказал сопредседатель правления «Русского союза Латвии» Мирослав Митрофанов в комментарии RT.

Он также добавил, что представители Латвийского комитета по правам человека обратились в Этическую комиссию сейма с просьбой дать оценку высказываниям Шноре.