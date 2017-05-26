Москалькова считает преждевременным голосование по программе реновации

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Москва, 26 мая. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает преждевременным проведение голосования по программе реновации до урегулирования всех вопросов по сносу пятиэтажек в Москве федеральным законом.

«Представляется, что до тех пор, пока все существенные вопросы реновации не будут урегулированы федеральным законом, преждевременно предлагать гражданам решать судьбу своих домов и свое будущее», — приводится сообщение Москальковой на ее сайте.

Омбудсмен считает, что нужно четко представлять условия расселения московских хрущевок, чтобы голосование жителей столицы было обдуманным и взвешенным. По ее мнению, федеральным законом должно быть предусмотрено информирование москвичей о наличии альтернативных вариантов, а также о типах нового жилья взамен старого.

«Направлено в Государственную Думу и мое заключение о необходимости соблюдения конституционных прав расселяемых граждан», — добавила она.

Ранее сообщалось, что при голосовании по сносу устаревшего жилья появились 18 домов, жители которых отказались участвовать в программе реновации. Жильцы этих домов собрали больше трети голосов в поддержку сохранения зданий.