Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Москалькова считает преждевременным голосование по программе реновации

Москалькова считает преждевременным голосование по программе реновации

21:31  26 Мая 2017
175

Москалькова считает преждевременным голосование по программе реновации

Москва, 26 мая. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает преждевременным проведение голосования по программе реновации до урегулирования всех вопросов по сносу пятиэтажек в Москве федеральным законом.

«Представляется, что до тех пор, пока все существенные вопросы реновации не будут урегулированы федеральным законом, преждевременно предлагать гражданам решать судьбу своих домов и свое будущее»,  — приводится сообщение Москальковой на ее сайте.

Омбудсмен считает, что нужно четко представлять условия расселения московских хрущевок, чтобы голосование жителей столицы было обдуманным и взвешенным. По ее мнению, федеральным законом должно быть предусмотрено информирование москвичей о наличии альтернативных вариантов, а также о типах нового жилья взамен старого.

Москалькова считает преждевременным голосование по программе реновации

«Направлено в Государственную Думу и мое заключение о необходимости соблюдения конституционных прав расселяемых граждан»,  —  добавила она.

Ранее сообщалось, что при голосовании по сносу устаревшего жилья появились 18 домов, жители которых отказались участвовать в программе реновации. Жильцы этих домов собрали больше трети голосов в поддержку сохранения зданий.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть