Два жилых дома «СУ-155» достроили в Звенигороде

В Избранное

Скопировать

Москва, 26 мая. Строительство двух многоквартирных домов от компании «СУ-155» завершено в Звенигороде Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Подмосковья.

По словам главы ведомства Сергея Пахомова, оба объекта расположены в микрорайоне 2–3 района Восточный. К настоящему моменту доступ к домам остается ограниченным. Предстоит получить заключение, подтверждающее соответствие объекта техническим регламентам и проектной документации, — интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал строительство крупнейшего на юге России дельфинария в Грозном.