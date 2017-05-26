Группа Kiss отменила концерт на стадионе «Манчестер Арена» после теракта

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Лос-Анджелес, 26 мая. Известная американская группа Kiss отменила своей концерт в Манчестере из-за недавнего теракта в этом городе. Концерт должен был состояться 30 мая на стадионе «Манчестер Арена», где произошла атака.

«Мы убиты горем из-за зверства, совершенного против невинных жертв Манчестера. К сожалению, мы не сможем сыграть в «Манчестер Арена» 30 мая», — говорится в заявлении группы.

Kiss стала третьим коллективом, отменившим выступления в Манчестере. До рокеров это сделали музыканты из Take That и Blondie.