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Политика
Клинтон сравнила Трампа с пережившим импичмент Никсоном

Клинтон сравнила Трампа с пережившим импичмент Никсоном

21:11  26 Мая 2017
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Клинтон сравнила Трампа с пережившим импичмент Никсоном

Вашингтон, 26 мая. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон провела параллель между избранным президентом Дональдом Трампом и Ричардом Никсоном, покинувшим Белый дом в результате Уотергейтского скандала.

Клинтон выступила перед выпускниками колледжа Уэллсли, который она окончила в 1969 году. В своем выступлении она припомнила, что ее однокашники были разгневаны результатами выборов, в результате которых победил Никсон, «чье президентство должно было бесславно закончиться импичментом за препятствование правосудию и увольнение специалиста, который в министерстве юстиции вел расследование в отношении него».

Таким замысловатым образом проигравшая президентскую гонку Клинтон намекнула на Трампа, который недавно уволил директора ФБР Джеймса Коми.

Клинтон сравнила Трампа с пережившим импичмент Никсоном

#сша #клинтон #трамп #никсон
Олеся Волкова
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