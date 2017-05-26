Памятник погибшему в Сирии российскому морпеху появился в Новочеркасске

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Новочеркасск, 26 мая. Власти Новочеркасска открыли в Александровском саду памятник российскому морскому пехотинцу Александру Позыничу, который погиб в Сирии. Военному было посмертно присвоено звание кавалера Ордена Мужества, сообщает мэрия города.

«Памятник Позыничу стал очередным шагом к увековечиванию памяти о нем. Так, 11 школа, в которой учился Александр, теперь носит его имя, на стенах школы установлена памятная доска, в городе прошел патриотический фестиваль имени Позынича», — говорится в сообщении.