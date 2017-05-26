Кольцо ядовитого спирта обнаружили ученые вокруг звезды TW Гидры

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Москва, 26 мая. Ученые обнаружили кольцо газообразного метанола в протопланетном диске, который окружает звезду TW Гидры. Об обнаружении в космосе кольца спирта с ядовитыми испарениями сообщается в журнале Astrophysical Journal Letters.

Ученые использовали радиотелескопы в Чили для наблюдения за TW Гидры и выяснили, что на расстоянии 30 астрономических единиц от звезды, чей возраст не превышает 10 миллионов лет, находится газообразный спирт с ядовитыми свойствами. По версии астрофизиков, метанол образуется при таянии ледяных тел, находящихся на 20 астрономических единиц дальше и изредка приближающихся к TW Гидры.

Добавим, ранее из поля зрения астрономов внезапно исчезла звезда N6946-BH1, за которой ученые наблюдали в течение нескольких лет. Специалисты предполагают, что она превратилась в черную дыру.