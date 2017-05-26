Порошенко назвал воссоединение Крыма с РФ «угрозой» для всех черноморских стран

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Одесса, 26 мая. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что воссоединение Крыма с Россией является вызовом для всех стран черноморского региона. Об этом он заявил в ходе торжественной церемонии открытия Стамбульского парка в Одессе.

«Три года назад Россия подорвала все устои, как мирового, так и регионального порядка, развязав незаконную циничную аннексию Крыма», — сказал Порошенко.

По его словам, политика Кремля является вызовом не только суверенитету и территориальной целостности украинского государства, но и вызовом для Турции, а также для всех стран черноморского региона.