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Политика
Порошенко назвал воссоединение Крыма с РФ «угрозой» для всех черноморских стран

Порошенко назвал воссоединение Крыма с РФ «угрозой» для всех черноморских стран

21:06  26 Мая 2017
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Порошенко назвал воссоединение Крыма с РФ «угрозой» для всех черноморских стран

Одесса, 26 мая. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что воссоединение Крыма с Россией является вызовом для всех стран черноморского региона. Об этом он заявил в ходе торжественной церемонии открытия Стамбульского парка в Одессе.

«Три года назад Россия подорвала все устои, как мирового, так и регионального порядка, развязав незаконную циничную аннексию Крыма», — сказал Порошенко.

По его словам, политика Кремля является вызовом не только суверенитету и территориальной целостности украинского государства, но и вызовом для Турции, а также для всех стран черноморского региона.

#украина #порошенко
Алексей Громов
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